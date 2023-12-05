Vali Usta, Bingöl'de asayiş çalışmalarını paylaştı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan Vali Usta, şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler neticesinde, 2 adet gaz fişeği mühimmatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 120 adet fişek, 2 adet sikke ve 1 adet tarihi eser ele geçirildi.

Vali Usta, aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin toplamda 64 bin 497 şahsı sorguladığını, 283 aranan şahıs tespit edilip, 6 tutuklama ve 2 gözaltı gerçekleştirildiğini, 13 bin 910 aracın denetlendiğini ve 879 araca cezai işlem uygulandığını belirtti.

Vali Usta, Bingöl’ü daha güvenli ve huzurlu bir kent haline getirme hedeflerine vatandaşların destek ve anlayışıyla ulaşacaklarına olan inancını ifade ederek çalışan ekiplere teşekkür etti.