Vali Tuncay Akkoyun ilk iftarını Özel Harekat Polisleri ile yaptı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ramazan Ayının ilk iftarını Mardin Özel Harekât Şube Müdürlüğünde görev başındaki Özel Harekât Polisleri ile yaptı.Şehmus EDİS/ MARDİN (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekât Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse'nin de yer aldığı iftar programında Vali Akkoyun, Özel Harekât Polisleri ile yakından ilgilenerek hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.

Vali Tuncay Akkoyun yaptığı konuşmada; "İlk iftarımızı sizlerle yapmak istedik. Sizler, bayrağımız, ezanımız ve vatanımız için gece gündüz demeden fedakârca görev yapıyorsunuz. Tüm güvenlik kuvvetlerimize kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerinde bulundu.