Vali Koç’tan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Ağrı Valisi Mustafa Koç’u, OGC Genel Başkanı Nihat Aydın karşıladı. OGC yönetiminden Ahmet Kılıç ve Gürkan Güneş’in de bulunduğu ziyarette Ağrı üzerine sohbet gerçekleşti.

Ağrı basının kentin huzur ve refahı için önemli yer edindiğini belirten Vali Koç, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın haber alma konusunda göstermiş olduğu özverili çalışmalardan ötürü tüm basın mensuplarına başarılar diledi.

Vali Koç’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın; “Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşlarla adeta kucaklaşan, hane ziyaretleri ile talep ver önerileri yerinde dinleyen, makamını tüm Ağrılılara açan sayın valimize cemiyetimize gerçekleştirmiş olduğu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleşen ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.