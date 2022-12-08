Vali Kırbıyık'tan Kapıkule-Halkalı Tren Hattı'na inceleme

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kapıkule-Halkalı Tren Hattı inşaatını inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli’ye bağlı Ağayeri köyünden başlayan ve Kuzucu-Abalar-Tayakadın güzergahından geçerek Yenikadın Köyü'ne kadar devam eden hızlı tren hattında ve şehir merkezindeki deplase hattı ile viyadük bağlantılarında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkilerinden bilgi alan Vali Kırbıyık, incelemeler sonrasında değerlendirme yaptı.

Söz konusu hattın yaklaşık 77'nci kilometreden başlayıp 228'inci kilometrede bitecek olan bir çalışma olduğuna dikkati çeken Vali Kırbıyık, "Bunun 54 kilometrelik kısmı Edirne ili sınırları içerisinde bulunuyor. Yaklaşık 174'inci kilometreden başlayıp 228'inci kilometreye kadar devam eden kısım Edirne ili sınırlarında bulunuyor. Bugün de memnuniyetle gördük ki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Önemli ölçüde tamamlanan yerler var. Burada bulunduğumuz alan gibi ray döşemesi devam eden alanlar var. Üst yapının devam ettiği kısımlar var. Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy – Kapıkule hattı ile ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. 2024 yılı içerisinde Çerkezköy’den Kapıkuleye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacak. Projenin geri kalanı içerisinde 2 etap daha var. Halkalı- Ispartakule ve Ispartakule – Çerkezköy hatları. Buradaki çalışmalar ile ilgili olarak da ihaleler tamamlandı. Sözleşme süreci devam ediyor. Bu hatlarda bittiği vakit ise, Halkalıdan Kapıkuleye kadar olan yolculuk 1 saat 20 dakikaya kadar düşmüş olacak. Edirne ili için ise bunun biraz daha kısa olarak yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikada Edirne’de olmuş olacak" dedi.

Edirne hem ekonomisini, hem de İstanbul’a olan entegrasyonunu yakından ilgilendirdiğini ifade eden Vali Kırbıyık, "Ben bu çalışmada emeği geçen başta Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere Devlet Demiryolları yetkililerimize, yüklenici firmaya ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Proje boyunca sabırla, fedakârca projeye destek olan projenin geçtiği köydeki tüm köylülerimize, muhtarlarımıza, ilçelerimize ve Edirne merkezde yaşayan Edirneli vatandaşlarımıza da sabırlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.