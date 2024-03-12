Vali Fidan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü açıklaması

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Valisi Ali Fidan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan'ın açıklaması şöyle:

, “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” ülküsüyle canlarını hiçe sayan, “Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” özgüveniyle mücadele edip bu topraklar altında kefensiz yatan şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatırası İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliği ile ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir.

Millî mücadele döneminde yüreği vatan-millet sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, milli birlik ve beraberliğimizi en veciz biçimde ortaya koyan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinden, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden, haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden varoluşunun, milli birlik ve bütünlüğünün simgesi olarak aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur.

Millî Mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir.

Gençlerimiz bilmelidir ki milli ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesi, bastığınız yerlerin sadece bir toprak parçasından ibaret olmadığının farkına varmakla, vatan toprağının her karışında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmamakla olur.

Bu anlamda geleceğimizin teminatı gençlerimizin, İstiklal Marşı’nın özünü teşkil eden, vatan ve bayrak sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık aşkını benliklerinde daima yaşatacaklarına, ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak adımları da kararlılıkla atacaklarına yürekten inanıyorum.

Manevi değerimizin mimarı ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum.