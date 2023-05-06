Vali Dr. Kızılkaya yatırımları inceledi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Pazaryeri ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Kapalı Spor salonu ve Ortaokul inşaatlarını yerinde inceledi.Sedat CEYLAN/ Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan Pazaryeri Kapalı Spor salonunda ve Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan 8 Derslikli Ortaokul, 8 Derslikli İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunarak İlçe Kaymakamı Ferhat Altay’dan ve Firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Kızılkaya Pazaryeri Kapalı Spor salonun 250 kişilik seyirci tribünü ve son sistem spor sahasıyla bu yaz bitmeden başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız açıklamasını yaparken inşaat çalışmaları devam eden okulların “Konferans salonu, sosyal donatıları, laboratuvarları, atölyeleri ve modern sınıflarıyla Pazarcık’a iki yeni eğitim yuvası kazandıracağız. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Vali Dr. Kızıklaya’yı Pazaryeri ilçesi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve ilçe protokolü katıldı.

