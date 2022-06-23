Vali Demirtaş’tan Bakan Kurum’a ziyaret

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Başkent ziyaretleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte Bakan Kurum’u ziyaret eden Vali Demirtaş, Mardin’de yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.

Mardin’de yapılması planlanan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili Bakan Kurum’dan desteklerini talep eden Vali Demirtaş, bu güne kadar Mardin'e yapılan yatırımlardan dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Bakanlık olarak Mardin’de desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Görüşme, karşılıklı fikir alışverişi ve istişarelerde bulunularak sona erdi.