Vali Demirtaş: ‘’Gençlerimiz En Büyük Beşeri Sermayemiz’’

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 65 Amatör Spor Kulübüne malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada ‘’ gençlerimiz bizim en büyük beşeri sermayemiz, geleceğimiz, her şeyimiz’’ dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında gerçekleştirdiği programda Mardin ve ilçelerinde bulunan 65 amatör kulübün tüm alt branşlarına 5 milyon TL değerinde spor malzemesi dağıtıldı.

Spor malzemesi dağıtım törenine Vali Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Siyasi Parti Temsilcileri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve sporcular katıldı. Vali Demirtaş konuşmasında ‘’ Geldiğimiz günden beri hakikaten Mardin için ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde olsun, diğer kurumlarımızda olsun yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de Allah nasip ederse 65 tane Amatör Spor kulübümüze spor malzemeleri dağıtmak üzere bir aradayız. Şimdiden tüm sporcularımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize sahip çıkma açısından, Büyükşehir Belediyesi olarak, Mardin Valiliği olarak ciddi bir gayret sarf ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere destek verdiklerini belirten Vali Demirtaş’’ Geçen sene üniversiteyi kazanmış, üniversitede okuyan ve Mardin'de ikamet eden 7652 gencimize bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL ailelerinde yardım yaptık. Yani 7 milyon 562 bin lira Büyükşehir Belediyesinden kaynak aktardık. Allah nasip ederse bu sene yine üniversitede okuyan ister Mardin'de okuyan, ister Türkiye'nin çeşitli illerinde okuyan gençlere yönelik bir çalışmamız olacak. Tek bir şartımız var öğrencilerin aileleri Mardin'de ikamet edecek.

Nasip olursa birinci dönem 1.000 lira, 2 dönem de 1.000 lira olmak üzere kaynak aktaracağız. Bunu da şimdiden müjdelemek istiyorum. Gençlerimiz bizim en büyük beşeri sermayemiz, geleceğimiz, her şeyimiz. İnşallah Allah kısmet ederse biz görev yaptığımız yerleri gençlerimize emanet edeceğiz. Gençlerimiz bu ülkeyi en güzel şekilde yönetecekler, buna yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu kaynakları gençlerimiz ile paylaşıyoruz, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz’’ diye konuştu.

Yol yatırımlarına da değinen Vali Demirtaş;‘’ Mardin’de geçen yıl yaklaşık 45 kilometre civarında sıcak asfalt, 750 km civarında da sathi kaplama yaptık. Bu sene de Allah nasip ederse herhangi bir sıkıntımız olmazsa en az 800 kilometre daha sathi kaplama yapmayı düşünüyoruz. Kırsal kesimlerde, yani eski adıyla köylerimizde asfaltla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacak. Tüm yollarımızı asfaltlayacağız.

500 kilometrenin üzerinde asfalt yaptık İnşallah geri kalanını da bundan sonra kışa kadar tamamlamış olacağız. Tüm bunları yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bugün burada dağıtacağımız spor malzemelerinin gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Dağıttığımız spor malzemelerimizin Büyükşehir Belediyemize maliyeti 5 milyonun üzerindedir. Gençlerimize yönelik yaptığımız bütün harcamaları hiçbir zaman düşünmeden yapıyoruz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden bu malzemelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle kullanın’’ diye konuştu.