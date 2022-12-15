Vali Çiçek’ten KESADER’e ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in durağı Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (KESADER) oldu

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, derneğe gelişi sırasında KESADER Başkanı Kemal Erçalık tarafından karşılandı.

Derneğin faaliyet alanı ve yapmış olduğu çalışmalar hakkında başkan Kemal Erçalık’tan bilgiler alan Vali Çiçek, ziyaretin ardından Doğu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Ziyaretleri esnasında iş yeri sahipleri ile çalışanlarına bir istekleri olup olmadığını soran Vali Çiçek, talep ve önerileri dinleyerek çözümü konusunda elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Misafirperverliklerinden dolayı sanayi esnafına teşekkür eden Vali Çiçek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Samimi anların yaşandığı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden esnaflar, Gökmen Çiçek’e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.