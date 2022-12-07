Vali Çiçek’ten güven timlerine başarı belgesi

KAAN (Genel Kolluk- Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu) projesi kapsamında ilimizde görev yapan Güven Timleri’ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından Başarı Belgesi verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği makamında gerçekleştirilen törene, Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, ilgili şube müdürleri ve güven timleri katıldı.

Çiçek törende yaptığı konuşmada, “Kayseri’ye geldiğimiz ilk günden itibaren kurulması için gayret gösterdiğimiz ve hızlı bir şekilde göreve başlattığımız Güven Timleri, muhteşem işler başarmaktadır.” dedi

Kaan Projesi kapsamında, ülke genelinde toplam 60 bin noktada, 240 bin özel güvenlik görevlisi ile 40 bin genel kolluk kuvvetinin görev yaptığını ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “Kayserimizde ise 1498 noktada 3730 özel güvenlik görevlisi, özellikle suçun önlenmesi noktasında genel kolluk kuvvetlerimiz ile işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliklerimiz arasındadır. Başarılı çalışmalarından dolayı Güven Timlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek’in konuşmasının ardından, KAAN (Genel Kolluk- Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu) projesi kapsamında işbirliği içerisinde güven timi olarak görev yapan ve faaliyet alanında başarılı olan polis ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan personele başarı belgeleri, Çiçek tarafından verildi.