Vali Çiçek, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Açılışa, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İstanbul Valisi Davut Gül, Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kayserimiz mobilya üretiminde ve ihracatında Türkiye’de birinci sırada gelmektedir. Bu nedenle ihracatımızın artması için bu tür fuarların yapılması önemlidir. İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan toplam 1200 firmadan 184’ü Kayserili firmalardan oluşmaktadır. Firmalarımıza başarılar diliyorum." dedi

Vali Gökmen Çiçek ayrıca, “Biz aynı masa etrafında çok kısa sürede, söz konusu Kayseri olunca bir araya gelebiliyoruz. Fuara katılan 184 firmamızın ihracatlarının artması ve Türkiye ekonomisine ve Kayseri ekonomisine katma değer üretmesi için dua ediyoruz, onlara destek oluyoruz. Burada küçük Kayseri’yi oluşturduk.” diye konuştu.

Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri Kayserili mobilya firmalarının stantlarını ziyaret ederek bilgiler aldı.

İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki bölüm halinde düzenlenecek ve 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında açık olacak.