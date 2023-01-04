Vali Çiçek'ten Yeşilhisar İlçe Jandarma binası açılışı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Binası Açılış Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretine Soğanlı Vadisi’ni ziyaret ederek başladı. Binlerce yıllık tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu Soğanlı Vadisi’nde sürdürülen; turizme kazandırılması planlanan noktalarda incelemelerde bulunarak, projelerin son durumlarını yerinde inceledi. İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan’dan yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler aldı.

Soğanlı Vadisi’ndeki incelemelerin ardından Yeşilhisar Kaymakamlığı’nı ziyaret eden -Çiçek, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’tan bilgiler aldı. Kaymakamlık himayesindeki kurum müdürlüklerini ziyaret ederek, kurum müdürleri ve personelleriyle tanıştı.

Vali Gökmen Çiçek, ziyaretler sonrası Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Binası Açılışı Programı’na katıldı. Açılış programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, il ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, Jandarma Teşkilatı’nın ülke güvenliği konusundaki önemini vurgulayarak, “ Ülkemiz içerisinde, sınırımızda ve sınır ötesinde; her türlü kahramanlığa koşan, mücadele veren, her an şehadetin ucunda yaşayan, ülkemizde hep kahramanlık göstermiş, şu an burada ve ülkemizin her noktasında görevi başında bulunan Jandarma Teşkilatımıza; bu güzel ilçemizde, böylesine ferah ve güzel binamızın açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İnşallah Jandarma Teşkilatımız daha binlerce yıl bu milletin güvenliğini sağlayacak ve huzur getirecektir. Açılışını yaptığımız binanın hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum. “ dedi.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri açılışı yapılan binayı gezdi. Vali Gökmen Çiçek İlçe Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzaladı.