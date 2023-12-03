Vali Çiçek'ten 3 Aralık mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler tarafından dünyada Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın sahip oldukları haklarının, hayat standartlarının geliştirilmesi, yaşadıkları sorunlara dikkat çekilerek toplum tarafından anlaşılması ve çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür.

Engelli vatandaşlarımızın, karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, basın ve yayın organları ile toplumun her kesimindeki bireylerin destek vermesi önem arz etmektedir. Engellilik, toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren, yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamamız gereken toplumsal bir husustur. Engelli vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlar sadece kendilerinin değil, tüm insanlığın ortak sorunudur

Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar noktasında da görmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve kültür ve çalışma hayatına vermiş oldukları katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Bir insanın engelli olması; onun çalışma hayatına katılmasına, sosyal ve ekonomik alanlarda başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak, daha fazla gayret göstermek temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."