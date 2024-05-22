Vali Çiçek: “Kadın kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde gerçekleştirilen Kayseri 2. Kadın Kooperatifleri Fuarı açıldıMehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Fuar’ın açılışına Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğg. Haldun Taşhan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcıları Şemseddin Erkaya, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Valim Gökmen Çiçek, “Bugün burada gerçekten büyük bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz. Bir buçuk yıl önce başlayan bir süreçte, Kadın Kooperatifleri tüzel kişilikleri kuruldu, mekanları oluşturuldu, atölyeleri oluşturuldu ve satış başladı. Kadın Kooperatiflerimizin dört aylık cirosu 24 milyon lira. Engelliler Kooperatifimiz 100 bin lira vergi ödedi. Bütün Kadın Kooperatiflerimiz bir buçuk yıl içerisinde, kurulacak, makineleşecek, üretecek, para kazanacak ve vergi ödeyecek. Bu gerçekten büyük bir başarı hikayesi.” dedi

Kadınların umut ve cesaret olduğunu belirten Vali Çiçek, “Sizler umut oldunuz, cesaret oldunuz. Siz her şeye rağmen Kayseri için seferber oldunuz sizlerle gurur duyuyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha fabrika kuracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. Beraber başaracağız. Bir buçuk yılda bunu beraber başardıysak, devamını da başaracağız. Kadın Kooperatiflerinin aynı zamanda turizme katkısı oluyor. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle başardık. Onlar olmasa biz başaramazdık. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Eğer kısa sürede buraya geldiysek, önümüzdeki dönemde çok başka yerlerde olacağız hep beraber.” diye konuştu.

Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ayrıca, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe kaymakamlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bölge ve il müdürlerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, bu işin reklamını bütün Türkiye’ye yapan Kayseri basınımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi