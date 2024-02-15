Vali Aygöl’den Lokman Amca’ya teşekkür

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İntikamtepe Şehitliği'nin bakımı ile ilgilenen Lokman Amca'ya teşekkür etti.Pazaryeri Gündem (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İntikamtepe Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte dua eden Vali Aygöl, burada uzun yıllardır şehitliğin bakımı ve ihtiyacıyla ilgilenen Lokman Amcayla bir süre sohbet etti. Lokman Amca’ya yaptığı fedakârlıklardan dolayı şükran duygularını ileten Vali Aygöl; “Şehitlerimizin mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız.” dedi