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Vali Aygöl'den Bozüyük Stadyumu'na inceleme
Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapımı devam eden Bozüyük İlçe Stadyumu'nda incelemelerde bulundu
GÜNDEM 30.05.2024, 15:41
Bilecik Valisi Şefik Aygöl yapımı devam eden Bozüyük İlçe Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl; Bozüyük ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Stadyum inşaatında incelemelerde bulundu.
24 Aralık 2024'te bitirilmesi planlananve 37.110 m2 Proje alanından oluşan Bozüyük İlçe Stadyumu'nda betonarme tribün güçlendirme, atletizm pisti, çim saha yenileme, saha aydınlatma, skorboard yenilenmesi, tribün ve çevre duvarlarının yenilenme çalışmaları hazırlıkları devam ediyor.
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