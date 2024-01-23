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 Vali Akkoyun: "Bizim kadar hızlı ve gayretli bir ülke  yoktur"

GÜNDEM 23.01.2024, 13:52
 Vali Akkoyun: "Bizim kadar hızlı ve gayretli bir ülke  yoktur"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kurum ziyaretleri kapsamında Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin AFAD İl Müdür Vekili Münir Erbek, İlin Afetselliği, Deprem Tahmin ve Ölçme İstasyonları, Sivil Savunma Planları, Araç ve Ekipmanlar, Afet öncesi alınması gereken tedbirler ve Toplanma alanları konusunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’a bilgi verdi.

AFAD İl Müdürlüğüne yaptıkları ziyarette, kurumun çalışmaları, ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi noktasında istişareler yaptıklarını belirten Vali Akkoyun, kurum ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

“AFAD SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL DÜNYADA ÖNEMLİ KURULUŞLARDAN BİRİDİR”

AFAD’ın gayretli çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, hem ülkemiz hem de dünyanın birçok coğrafyasında meydana gelen afetlerde ilk müdahale eden kurumlardan birinin AFAD olduğunu vurguladı.
Akkoyun; “AFAD’ımız sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli kuruluşlardan biridir. Afrika’dan Uzakdoğu’ya kadar dünyanın birçok bölgesinde afetlerde ilk giden, ilk müdahale eden kurum AFAD olmuştur. AFAD çalışanlarımız, görevlerini büyük bir titizlikle ve fedakarlıkla yapıyorlar. İnsanlar AFAD yazısını görünce umut doluyor. Bu, ülke olarak gurur duyduğumuz bir güven göstergesidir.” şeklinde konuştu.

“DEPREMİN İZLERİNİN SİLİNMESİ SÜRECİNDE DÜNYADA BİZİM KADAR HIZLI VE GAYRETLİ İKİNCİ BİR ÜLKE YOKTUR”

Konuşmasında, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri olan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremine de değinen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kendisinin de depremden hemen sonra Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde görev yaptığını ve yaşadıkları tecrübelerini aktardı.

Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü;
“6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla sarıyoruz. Şu anda depremin birinci yılı dolmadan bölgelerde kat edilen mesafe gerçekten çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Depremin izlerinin silinmesi ve konutların verilmesi sürecini inanıyorum ki dünyada bizim kadar hızlı ve gayretle yapan ikinci bir ülke yoktur. Bizim toplumumuz çok fedakâr ve çok ferasetlidir. Birlik ve beraberlik içerisinde nasıl seferber olduğunu hepimiz gördük. Bu dayanışma, bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Dolayısıyla vatandaşıyla, STK’sıyla, kurumlarıyla, arama kurtarma personeliyle el ele verilince nelerin başarılacağını hepimiz gördük.”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AFAD Mardin İl Müdürlüğüne, vatandaşlara yönelik afet öncesi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını artırması talimatını verdi.

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