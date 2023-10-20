Val Ççek Kayserl mutarlarla buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programında Kayseri'de görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemek programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilimizde görev yapan muhtarlar katıldı.

Vali Çiçek, programda yaptığı konuşmada, “Bugün Muhtarlar Günü’nü kutlamak, birbirimizden moral almak için bir araya geldik, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, Muhtarlar Günü’nüz kutlu olsun.” dedi

Gazze’de yaşananlara da değinen Vali Gökmen Çiçek, “Gazze’de yaşananları hepimiz görüyoruz. İnsanların nasıl öldürüldüklerini, açlığa, susuzluğa mahkûm edildiklerini görüyoruz. Yüzyıl önce topraklarımız olan yerlerdeki yaşayan insanların acısını acımız biliyoruz, derdini derdimiz biliyoruz. İçimizin kan ağladığı zamanlardan geçiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yardımcısı olsun. Dünya’nın her coğrafyasında acı çeken, bizim gelişimizi dört gözle bekleyen insanlar var, Karabağ’da, Filistin’de, Libya’da bizim yolumuzu gözlüyorlar.” diye konuştu.

Gençlerimizin donanımlı ve milli şuur içerisinde yetişmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çiçek, “Ama bir yandan gerçekten milli manevi duyguları güçlü bir nesil yetişirken, bir yandan da gençlerimiz bizim canımızı acıtan uyuşturucu belası gibi bir belanın içerisinde sürünüyor. Gençlerimizi tuzağa düşürmek için uğraşan alçaklar uyuşturucuyu ilimize sokuyorlar. Bunun için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece polisiye tedbirlerle iş bitmiyor. Çocuklarımızı bulaştırmamamız gerekiyor. Bu mücadelede en önemli dayanağımız muhtarlarımız. Hep beraber Kayseri’den uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, söküp atacağız.” dedi

Özellik il merkezinde görev yapan muhtarlara seslenen Vali Gökmen Çiçek, muhtarların birinci önceliğinin asayişle ilgili çalışmalar olduğunu ve muhtarların desteği olmadan hiçbir mücadeleyi başaramayacaklarını ifade etti.