Vakko Esmod Moda Akademisi'nden mezuniyet defilesi

VAKKO ESMOD Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Diploma programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, Vakko Moda Merkezi’nde düzenlenen defilede sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en köklü ve ilk moda akademisi ESMOD her yıl mezunlarıyla, moda dünyasına yeni ve başarılı yaratıcılar kazandırmaya devam ediyor. Vakko ESMOD, önceki gün Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen defileyle yeni dönem mezunlarının çalışmalarını moda dünyası ile paylaştı.

Teori ve pratiğe dayalı eğitimi ile moda endüstrisine profesyoneller yetiştiren ESMOD’un 3 yıllık diploma programını tamamlayan öğrenciler, her parçası ayrı bir hikayeye sahip koleksiyonlarını; aileleri, Vakko yöneticileri ve moda profesyonellerine sergiledi. Mezun öğrencilerin tasarımları davetliler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılandı. Vakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner gibi üst düzey isimler katıldı.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, mezuniyet defilesiyle ilgili “Vakko ESMOD Uluslararası Moda Akademisi olarak modanın tüm alanlarını kapsayan uluslararası seviyedeki eğitim programlarımız ile kapsamlı bir moda tasarımı ve yaratımı eğitimi ve öğretimi uyguluyoruz. Hem Vakko’nun hem de ESMOD’un sektörde köklü bir geçmişi var, arkamızdaki bu güç ve tecrübeyle hareket ediyoruz. Endüstri ile yakın çalışmalar gerçekleştirerek, öğrencilerimizin ilk günden iş dünyası ile tanıştırırken; onları sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, müşteri taleplerini doğru değerlendirebilen ve markalarına doğru yön çizebilen başarılı profesyoneller olarak moda kariyerlerine hazırlıyoruz. Aynı zamanda her bir öğrencimizi uluslararası alanda çalışacakmış gibi yetiştiriyoruz ki bu da sektörde başarılı olmanın anahtarı” diye konuştu.

Cem Hakko ESMOD defilesi sonrasında bir de müjde verdi. Hakko, bundan böyle ESMOD mezunu öğrencilerin tasarımlarına özel bir line olarak Vakkorama mağazalarında yer verileceğini ilk kez açıkladı.

Mezuniyet defilesi sonrasında ESMOD Altın İğne ve Vakko Jüri Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. ESMOD; dünya çapında moda ve tekstil sektörünün gelişimine öncülük eden, yaratıcılığı teşvik ederken satış faktörünü unutmayan eğitim anlayışını, 2013 yılından itibaren Vakko ESMOD Moda Akademisi iş birliğiyle devam ettiriyor. Tecrübeli uluslararası görevli eğitmenlerle, uluslararası müfredata uygun moda eğitimi sunan Vakko ESMOD, değişim programları, sektördeki marka iş birlikleri, mezuniyet sonrası yüksek işe giriş oranlarıyla Türkiye’de moda sektöründe ayrıcalık sunuyor.