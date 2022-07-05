Vakalar yükseldi... Son bir haftada 57 bin 113 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık COVID-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıkarken, 25 kişi yaşamını yitirdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıkladı.

27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Tabloya göre iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybettiği, bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarının ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştığı kaydedildi.

Tabloda; en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, en az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.