Vahşetin böylesi

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan hayvan vahşeti 'insanlık ölmüş' dedirtti.Kemal ETLEÇ/DİDİM POSTASI (AYDIN İGFA)

Aydın ili Didim ilçesinde 22 Eylül akşam saat 18:30 sıralarında siyah bir minibüsten inen şahıs, evin önünde bulunan köpeği alelel acele kucaklayarak araca koyarak uzaklaştı. Köpeğin sahibi işten eve döndüğünde kamera kayıtlarını izledikten sonra aracın peşine düşerken, kendi imkanları ile köpeğini buldu. Köpeğin bulan kişi büyük bir şok yaşadı. Şahsın çalmakla kalmayıp köpeğin boğazını da kestiği ortaya çıktı.

Veterinerde tedavi altına alınan Spedy cinsi kurt köpeği hakkında tutulan tıbbi raporda kesici bir aletle boğaz kısmında bir kesik olduğu tespit edildi.

Savcılığa köpeği hakkında kayıp başvurusunda bulunan İlhan Tombakoğlu şikayetçi olduğunu beyan etti.

Yakalanan zanlı ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.