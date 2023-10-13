Uzunkum'dan 315 kilogram atık çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 7 ayrı ülkeden 100 sporcunun katılacağı Uluslararası Balık Yakalama yarışması öncesinde Uzunkum Plajı’nda kapsamlı bir kıyı temizliği gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belirlenen bir plajda mevsimsel olarak yılda 4 sefer gerçekleştirilen ve sonuçları Avrupa Çevre Ajansı’na raporlanan etkinlikler kapsamında bugüne kadar Kandıra ilçesinde Sardala Koyu, Kefken Adası ve Uzunkum Sahili’nde olmak üzere 14 sefer plaj temizliği etkinliği yapıldı.

ULUSLARARASI BALIK YAKALAMA YARIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirilecek. 13-15 Ekim tarihleri arasında Kandıra Uzunkum Sahili’nde yapılacak Uluslararası Balık Yakalama yarışması öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Avrupa Çevre Ajansı, deniz çöpü sorunuyla mücadele etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla pek çok ülkede deniz çöpü izleme programı yürütüyor. Bu bağlamda uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor ve alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alınıyor.

KIYI TEMİZLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı gözetiminde Kandıra Belediyesi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü ve Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin katılımıyla yarışmanın yapılacağı Kandıra Uzunkum Plajı’nda kıyı temizliği yapıldı.

315 KG ve 1634 PARÇA ATIK TOPLANDI

Türkiye, Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 7 ayrı ülkeden 100 sporcunun katılacağı yarışmanın yapılacağı Uzunkum Plajı’nda kapsamlı bir kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikte yaklaşık 315 kg ve 1634 parça atık toplandı. “Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı” kapsamında karakterizasyonu yapılan atıkların yüzde 80’i (1307 parça) plastiklerden, yüzde 20’si ise diğer atıklardan (kâğıt, cam, metal vb.) oluştu. Program sonunda katılımcılara mancarlı pide ve ayran ikramı yapıldı. Kıyı temizliği etkinliği hatıra fotoğraf çekimiyle tamamlandı.