Uzunköprü’de tarihi eser operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince icra edilen 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet faaliyetleri kapsamında; Edirne İli Uzunköprü ilçesinde bir şahsın evinde ve aracında yapılan arama neticesinde, (75) adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, obje ve (2) adet detektör ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü'de Jandarma KOM ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuyla ilgili Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tahkikata başlatıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarını önlemek amacıyla suçlularla mücadeleye, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.