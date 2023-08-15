Uzunköprü Ziraat Odası'ndan 'çeltik yanıklığı' bilgilendirmesi

Uzunköprü Ziraat Odası çeltik yanıklığı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımla çiftçileri bilgilendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Ziraat Odası çeltik yanıklığı bilgilendirmesi yaptı.

Ziraat Odası'ndan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

“Çeltik Yanıklığı (Pyricularia oryzae) belirtiler yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım, salkım boğumu ve tane kavuzlarında görülür. Genellikle yaprak lekeleri temmuz ayından itibaren görülmeye başlar. Bu lekeler iğ veya baklava dilimi şeklinde, iki ucu sivri, ortası gri-bej veya saman sarısı renkte olup etrafı kahverengi bir hale ile çevrilidir. Hastalık oluşumu için optimum sıcaklık 25-28°C’dir. Ülkemizde temmuz ağustos aylarında düşen yağışlar,günlük oluşan çiğ veya sis gibi faktörlerin yaratmış olduğu rutubet ortamının,yaprak üzerinde günün geç saatlerine kadar devam etmesi, Yüksek dozda kullanılan azot miktarı, fosfor eksikliğine sebep olan dengesiz gübreleme, azotun zamansız uygulanması, sık veya geç ekim yapılması, su seviyesinin derin tutulması, serin sulama suyu ve mahsulün susuz bırakılması gibi kültürel koşullar, hastalık gelişmesini teşvik eder.

MÜCADELE İÇİN

Hastalıktan ari sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Sık ekim yapılmamalı ve ekim zamanında yapılmalıdır. Hastalığa toleranslı veya dayanıklı çeşitler ekilmelidir. Hasat sonrası tarladaki hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir. Hastalık görülen tarlaya bir yıl sonra çeltik ekilmemesi, ancak ekme zorunluluğu olan tarlalarda bitki artıklarının temizlenmeli ve münavebe yapılması koşuluyla ekim yapılmalıdır. Gereksiz yere su kesimi yapılarak, mahsul susuzluk stresine sokulmamalıdır. Sulama suyunun soğuk olmamasına özen gösterilmelidir. Tarlada su seviyesi derin tutulmamalıdır. Tohum ilaçlaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamasında; hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama uygulanır.”