Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda; 1 gram metamfetamin 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet el yapımı uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.