Uzunköprü'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Uzunköprü ilçesinde yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

JASAT Dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından G.Ç. ve S.G. isimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet yüzük, 42 adet sikke, 14 adet metal obje, 1 adet detektör ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli tahkikat yapılarak adli makamlara sevk edildi.