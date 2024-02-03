Uzunköprü'de kaçak sigara operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü ilçesinde kaçak sigara üretiminin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, ilçede faaliyet gösteren iki şüphelinin ikamet adreslerinde arama yaptı. Aramada, 18.440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron, 8 kilogram açık tütün, 12 kilogram kapalı tütün ve 4 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.