Uzunköprü'de FETÖ operasyonu

Edirne Uzunköprü'de jandarma tarafından düzenlenen FETÖ Operasyonu kapsanında ihraç olan Emniyet Müdürü ile oğlu yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamında Uzunköprü'de yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs eden bir baba ile oğlunu yakaladı.

Yakalanan şahısların, ihraç emniyet müdürü ve ihraç askeri personel olan baba-oğul olduğu öğrenilirken, FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları belirlendi.

Operasyonların devam edeceği bildirildi.