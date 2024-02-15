Uzunköprü'de canlı hayvan taşımacılığı kontrolü

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri arasındaki karayolunda canlı hayvan taşımacılığı yapan araç ve sürücülerinin kontrolleri yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan kontrolde, canlı hayvan taşımacılığı yapan kişilere uymaları gereken kurallar ve bulundurmaları gereken belgeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uyulması gereken kurallara azami riayet edilmesi gerektiği hatırlatıldı.