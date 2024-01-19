Uzunköprü'de 2 bin 200 litre kaçak içki

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları kontrol ve denetim faaliyeti esnasında ormanlık alana gizlenmiş traktör römorku içerisinde arama yaptı.

Aramada, 2 bin 200 litre kaçak içki (şarap) ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.