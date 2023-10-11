Uzmanlardan havai fişek uyarısı!

Irak'ın Musul kentinde 115 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün salonundaki yangının salonda kullanılan havai fişeklerden kaynaklandığına dikkati çeken uzmanlar, ülkemizde de benzer salonların bulunduğuna ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Irak'ın Musul kentinde 115 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün salonundaki yangına, salonda kullanılan havai fişeklerin neden olduğu tespit edildi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, Musul’daki olayda 400 kişilik salona 900 kişi davet edildiğinin ve bunun için ilave masa sandalye koyulduğunun anlaşıldığını söyledi.

Düğün salonunun yapımında çelik konstrüksiyon iskelet, beton duvarlar, kompozit panel çatı malzemesi kullanıldığının anlaşıldığını da dile getiren İnce, kompozit malzemenin yüksek ısılarda eriyerek damlama şeklinde birçok yerde yeniden tutuşmaya sebep olduğunun görüldüğünü kaydetti.

SALON VE TAVANINDA YANICI MALZEMELERDEN DEKORASYONLAR BULUNUYOR

Acil kaçış kapılarının bulunmadığı, normal çıkış kapılarının küçük ve bir kısmının kilitli olduğu, ayrıca bazı kurtulanların bu kapıları kırarak kaçabildiğinin de görüldüğünü ifade eden Abdurrahman İnce, salonda ve salon tavanında yanıcı malzemelerden dekorasyonların bulunduğunu belirtti.

HAVA FİŞEK KAPALI ALANLARDA KULLANILMAMALI!

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan da şunları anlattı:

“Havai fişek ve benzeri piroteknik ürünler (kimyasal tepkimeler aracılığıyla ısı, ses, duman, ışık gibi etkiler oluşturmak amacıyla üretilen patlayıcı maddelerin genel adı) kapalı hacimlerde kullanılamaz, kullanılmamalı. Bu yasağa her hal ve şartta uyulmalı.

Ülkemizde de kapalı düğün salonlarına çok dikkat edilmeli. Hele bodrum katta olup da yeterli kaçış imkanı olmayanlar mühürlenmeli ve kullanılmamalı. Yeterli kaçış imkanı olanların ise kaçış kapıları, kaçış merdivenleri sürekli açılabilir pozisyonda olmalı, her düğün öncesi bu husus kontrol edilmeli.”

PERDELER VE SÜSLERİN YAPIMINDA KOLAY YANAN MADDELER KULLANILMAMALI!

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, özellikle kapalı düğün salonlarında perde ve süslemelerin kolay yanıcı malzemelerden olmaması gerektiğine de vurgu yaparak, “Açık alanda havai fişek ve benzeri piroteknik ürünler kullanılacaksa, mevzuatın ve kullanma kılavuzlarının istediği tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra güvenle kullanılmalı.” dedi.