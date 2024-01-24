Uzmanı uyardı... Sahtenin bandrolleri de sahte!

Uzmanı uyardı... Sahte içkilerin lisansı olmayan imalathaneler tarafından piyasaya sürüldüğünü ifade eden uzmanlar, bu içkilerin düşük fiyatlı olmalarının, tüketiciler tarafından tercih edilmelerine neden olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sahte bandrol oluşturularak ve düşük maliyet ile piyasaya sürülen bu içkilerin tüketici tarafından anlaşılamadığını kaydeden Kimya Mühendisi Öznur Eyilcim, “Daha ucuz ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilen metil alkol çeşitli zehirlenme dahil birçok hastalıklara ve hatta ölüme yol açıyor.” dedi.

Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Öznur Eyilcim, sahte içki konusuna değinerek, insan sağlığına yönelik riskleri hakkında bilgiler verdi.

Sahte içkilerin lisansı olmayan ve merdiven altı olarak tabir edilen imalathaneler tarafından piyasaya sızdırıldığını dile getiren Öğretim Görevlisi Eyilcim, “Sağlıksız oldukları kadar yasa dışı da olan bu içkiler ülkemizde kaçak olarak satılıyor. Düşük maliyet ve düşük fiyat nedeniyle tercih sebebi olan bu sahte içkilerin bandrolleri de sahte oluyor. Sahte bandrol oluşturularak ve düşük maliyet ile piyasaya sürülen bu içkiler, tüketiciler tarafından düşük fiyatlarından dolayı tercih ediliyor.” dedi.

Tüketici sahte içkiyi kokusundan veya tadından anlayamadığını da ifade eden Eyilcim, bu konuda tüketiciye düşecek görev ambalaj üzerinde yer alan bandrolün Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nca onaylı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Sahte içki yapımı ve satışına yönelik kesin bir çözüm bulunamasa da yetkililerin sahte içki imalatının ve piyasaya sızdırılmasının önüne geçebilmek amacıyla gerekli denetleme ve operasyonları çokça yaptığını kaydeden Eyilcim, sahhte içki yapımında etil alkol yerine en sık kullanılan alkol türünün metil alkol olduğunu ifade ederek, "Etil alkol ve metil alkol ayrımı sadece uzmanlar tarafından laboratuvar koşullarında belirlenebiliyor. Etil alkol ile metil alkolün renk ve kokusunun aynı olması ayırt edilebilme zorluğunu da beraberinde getiriyor.

Daha ucuz ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilen metil alkol çeşitli zehirlenme dahil birçok hastalıklara ve hatta ölüme yol açıyor. Sahte içkiden kaynaklanan zararların miktarına göre de değiştiği uzmanlarca da söyleniyor. Bu içkiler özellikle sinir sistemine zarar veriyor. Görmede bozukluk ya da tamamen görme kaybı, bilinçsiz hareketler, hareket kabiliyetinden yoksunluk, baş dönmesi, bulantı, kusma gibi etkilere sahip olduğu da biliniyor" diye konuştu.