Uzman ve Başöğretmenlik eğitimleri başladı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının bugün itibarıyla başladığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre yapılan duyuru doğrultusunda resmî ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları, 7 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.



Bu sonuçlara göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885'i uzman öğretmenlik, 70 bin 437'si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 kişi, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 10 bin 171'inin uzman öğretmenlik; 308'inin başöğretmenlik olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi.



MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 1.479'u uzman öğretmenlik; 165'i de başöğretmenlik olmak üzere toplam 1.644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

EĞİTİMLER BUGÜN BAŞLADI

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Bu vesileyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinin eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle eğitimlere katılacak tüm öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum."

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.