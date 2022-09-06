Uzman öğretmenlik eğitimleri uzatıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge kapsamında yapılan uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne kapsamında yapılan duyuru sonucu resmî ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı.

Program kapsamda uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla tamamlanması belirlenirken alınan yeni kararla bu eğitimler 9 Eylül 23.59'a kadar uzatıldı.

Şu ana kadar yapılan eğitimlerin verilerine bakıldığında uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmen katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 1.418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330'u eğitimlere başlamış olup yüzde 98,79 tamamlama oranı ile 522 bin 932 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 9 bin 318'i eğitimlere başlamış olup yüzde 91,01 tamamlama oranı ile 8 bin 480 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 1.418'i eğitimlere başlamış olup yüzde 95,91 oranı ile 1.360 öğretmen eğitimleri tamamlamıştır. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.

İÇERİKLER ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI'NDA (ÖBA) PAYLAŞILDI

Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı.

Eğitim başlatıldığında veya "Eğitime Devam Et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirilmiş oldu.