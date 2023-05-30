Uzman öğretmen ve başöğretmenlik için başvurular başladı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin 30 Mayıs itibariyle başlayan başvurular 9 Haziran'a kadar devam edecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) Başvuru İşlemleri Modülü/Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri/Eğitim Programı Başvurusu üzerinden bugün başlayan başvuruları, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

"Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" eki takvimine göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar için Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programına Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS)/Özel Öğretim Kurumları Modülü/Özel Öğretim Personel/Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvurular, 9 Haziran 2023'e kadar devam edecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

