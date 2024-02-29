Uzaydaki kan örnekleri laboratuvarda

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer çekimsiz ortamda, uzayda aldığı kan örnekleri Üsküdar Üniversitesi TRGENMER laboratuvarına ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda yer alan 13 bilimsel araştırmasından biri olan MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyi kapsamında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer çekimsiz ortamda, uzayda alınan kan örnekleri Üsküdar Üniversitesi TRGENMER laboratuvarına ulaştı.

Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü ve MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyi Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, konuya ilişkin bilgi vererek, “Uzayda 14 gün boyunca kalan astronotumuz Alper Gezeravcı kendinden belirli günlerde aldığı kanları dün TRGENMER laboratuvarı Message ekibine TÜBİTAK Uzay ve sorumlu kargo tarafından teslim edildi.” dedi.

KAN ÖRNEKLERİ -80 DOLABINA KALDIRILDI

Kan örneklerinin “-80 derecede stabil olabilecek standartlarda” teslim edildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Ardından TRGENMER laboratuvarımız içerisindeki -80 dolabına kaldırıldı.” şeklinde bilgi verdi.

KAN ÖRNEKLERİ İLE NE YAPILACAK?

Kan örnekleriyle ilgili bundan sonra ne yapılacağına yönelik Dr. Taştan, “MESSAGE ekibi olarak alınan kan örneklerini laboratuvar ortamında geliştirmiş olduğumuz akustik levitasyon cihazında ve kontrol amaçlı olarak 2D kültüründe CRISPR/Cas sistemi ile aday genlerin knock out edilmesi ve ardından immün profilinin belirlenmesi, anti-kanser etkinliğinin gözlemlenmesi, T lenfositlerin proliferasyonunun incelenmesi ve son olarak sitokin salınım profillerinin karşılaştırılmasını yaparak deneylerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

DENEY SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Deney sonucuna ilişkin de Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Şu an bunu net olarak söyleyemesek de kanların geldiği gün itibariyle deneylere başlayarak en kısa süre de makaleler yayınlayarak, yeni gen keşiflerinde bulunarak, yer çekimsiz ortam koşullarının hücrelere verdiği reaksiyonları keşfetmeyi hedefliyoruz.” dedi.