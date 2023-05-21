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Uzayda 14 gün kalacak gençlerin eğitimi sürüyor

GÜNDEM 21.05.2023, 18:10
Uzayda 14 gün kalacak gençlerin eğitimi sürüyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, seçilme süreçlerini, ABD'deki eğitimlerini ve uzay görevlerini anlattı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Gezeravcı ve Atasever'in eğitim sürecini yakından takip ediyor. ABD'de sıkı eğitimden geçen Türkiye'nin ilk uzay yolcuları, görevlerine ilişkin Houston'da eğitim gördükleri merkezde değerlendirmede bulundu.

İLANI TESADÜFEN GÖRDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resm internet sitesinde yer alan habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevine devam ederken uzay görevine katıldığını söyledi.

Uzay yolculuğuna başvurma sürecinin tesadüf eseri olduğunu belirten Gezeravcı, "Bir gece yarısı uçuş görevinden döndükten sonra televizyon ekranında Cumhurbaşkanı'mızın yapmış olduğu açıklamadan, 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' kapsamında uzaya gönderilecek ilk Türk'ün seçim aşamalarına yönelik halkımıza yapılan davet ve ilanından haberdar oldum. Ertesi sabah tekrar haberlerde aynı içeriğe ilişkin kesitleri gördükten sonra internet sayfasında Türkiye Uzay Ajansının detaylı kriterlerini inceledim. Kriterlere yeterlilik gösterdiğimi gördükten sonra, 2-3 hafta civarında, halihazırda bu mesleği, uzay kapsamında çalışmaları icra etmiş geçmiş yıllardaki astronotların bilgilerini inceleyince karara varıp programa başvurdum." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, seçim sürecinde her ne kadar her aşamayı bitirdikten sonra mutlu, gönül rahatlığıyla ayrılmış olsa da seçilmeye yönelik herhangi bir öngörüsü olmadığını dile getirdi. 

ABD'deki eğitime gelmeleriyle sürece ilişkin resmi çok daha net görme imkanları olduğunu vurgulayan Gezeravcı, kendilerini bekleyen süreçler, fiziki şartlar, görevin icrası ve beklenmeyen senaryolara ilişkin de çok daha net fikir sahibi olduklarını anlattı. Gezeravcı, uzay görevinin 2023'ün son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığına işaret ederek, net takvime ilişkin yakın zamanda bilgi edinme imkanının olacağını belirterek, "Önümüzde 6 aylık takvim var. 6 ay içi çok dolu, çok fazla eğitim içerikleriyle bezenmiş bir süreç, dolayısıyla sürecin nasıl geçtiğini dahi anlamayacağız." dedi.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Eğitim içeriklerine de dikkati çeken Gezeravcı, "Eğitim içeriklerinde vakıf oldukça bizi şaşırtan birçok kısım var. Daha önce böyle bir sürecin içinden geçmemiş olmamız ve izlediğimiz açık kaynak bilgilerde de erişemediğimiz detaylara vakıf oldukça, şu an çok da fazla telaffuz edemeyeceğim bazı detaylar vesilesiyle eğitimin ne derece kapsamlı içerik ve detay barındırdığı konusunda şaşkınlığımızı gizlemiyoruz." diye konuştu.

UZAYDA 14 GÜN KALMASI PLANLANIYOR

Gezeravcı, uzay görevi için fırlatmanın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşeceğini belirterek, uzayda 14 gün kalmasının planlandığını, bu süreçte TÜBİTAK tarafından seçilen deneylerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Uzay görevinde herhangi bir konunun kendisini özel olarak zorlayacağını düşünmediğini vurgulayan Gezeravcı,  "Bu zamana kadar zaten icra etmiş olduğum görevim, günlük yaşam şartlarının dışında, ekstrem şartlarda icra edilmesi gereken görev içeriklerini, koşullarını barındırıyordu. Bunun haricinde alışık olmadığımız yer çekimsiz ortam ya da 'mikrogravity' çok minimal oranda yer çekiminin olduğu ortamda, hareketin belki değişik gelebilecek dinamiğini yaşama, tecrübe etme şansı olacak ama bunların hiçbirini zorlayacak şartlar olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

NİHAİ HEDEFİM AYA GİTMEK

Tuva Cihangir Atasever de uzay yolculuğu rüyasının nasıl başladığını anlattı.

Atasever, "Esasında çocukluğumdan beri 'Astronot olacağım, uzaya gideceğim gibi bir hayalim vardı' diyemem. Benim için uzay yolculuğu rüyası 2014 yılında ilk olarak cereyan etti. Benim nihai hedefim ve arzum Ay'a gitmek. Ay'a yolculukta da alçak dünya yörüngesinde gerçekleştirilecek bir misyonun parçası olmak rasyonel adımlardan birisiydi. İlk bu şekilde karar verdim diyebilirim." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu açıklandığı zaman çok heyecanlandığını aktaran Atasever, "Milli Uzay Programı açıklandığı, bir Türk uzay yolcusu seçileceği ilk duyurulduğu zaman kafama koymuştum zaten başvuru yapmayı. Mayıs 2022'de başvuru süreci başlayınca da başvurdum. Başvuru süreci oldukça uzundu. Son derece yoğun, zorlu testlerden, eleme aşamalarından geçtik. Hem uzaktan yapılan birtakım zeka testleri, analitik düşünce testleri, psikolojik testler, daha sonra da fiziksel olarak yapılan birtakım çevresel testler, mülakatlar gibi eleme süreçlerinden geçtik. Toplamda 10 aya yakın süren bir süreçti, sonucunda burada olmak muazzam." ifadelerine yer verdi.

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