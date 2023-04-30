Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, uzaya götürecekleri Türk bayraklarını teslim etti. Bayrakları alan Gezeravcı ve Atasever de peçlerini çıkararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023’te Türkiye’nin ilk uzay yolcularını açıkladı.

Bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkeyi üst liglere taşıyacak Millî Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağı, uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularını tanıma vaktinin de geldiğini belirtti.

Daha sonra sahneye davet edilen iki uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ailesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay yolcuları ve aileleriyle TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ve Atasever ile de ayrıca TEKNOFEST pozu verdi.

Bu esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren gençlerle selamlaşarak sohbet etti.