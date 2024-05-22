Uzaktan muayene SGK kapsamına alındı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını açıklayarak, tebliğin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, böylelikle hastaların Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını açıkladı.
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