UYAP ile 104 kişi Edirne'de yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasına ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde; UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 104 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.