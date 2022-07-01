UTİB gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü

Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği’nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, genç tasarımcıların eğitimine de katkı sağlıyor. Bugüne kadar yarışmada dereceye giren 11 tasarımcı, Ticaret Bakanlığı eğitim desteği ile dünyanın önemli tasarım akademilerinde eğitim alırken, 4 tasarımcı ise gitmek için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor. Bunun için ise tasarım şart. 2011 yılında genç tasarımcıları sektöre kazandırmak için yola çıkan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile 11 yıldır genç tasarımcıların geleceğine ışık tutuyor.

Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenler kariyerlerini inşaat etmelerine katkı sağlayan birçok ödül de kazanırken, Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülen finalistler ise dünyanın önemli tasarım akademilerinde iki yıl süreyle tasarım eğitimi alıyorlar.

Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatmasının yolunun Ar-Ge, inovasyon tasarım ve markalaşmadan geçtiğini dile getiren belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu düşünceden yola çıkarak 2011 yılında Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı başlattık. Bugüne kadar iki binin üzerinde gencimiz yarışmaya başvurdu. Ticaret Bakanlığımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz yarışmada dereceye giren gençlerimizin tamamına yakını sektörde tasarım alanında faaliyet gösteriyorlar” dedi.

15 TASARIMCI YURT DIŞINDA EĞİTİM İMKANI KAZANDI

Yarışmaya katılanları çok önemli fırsatlar beklediğini kaydeden Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz dereceye girenlere para ödülü vererek evlerine gönderen bir anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü ülkemizin katma değerli üretime, yüksek oranlarda ihracat birim fiyatlarına ihtiyacı var. Daha fazla satarak değil, daha yüksek fiyatla satarak ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de tasarım olmazsa olmazımız. Genç tasarımcılarımızı sektöre kazandırmak için yarımaya katılan gençlerimizi yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Dereceye girenler de kariyerlerini oluşturmalarında kendilerine yardımcı olacak ödüller kazanıyorlar. Bunların en önemlisi ise yurt dışında eğitim imkanı. Bugüne kadar dereceye giren dokuz tasarımcımız yurt dışında dünyanın en önemli moda ve tasarım akademilerinde iki yıllık eğitimlerini tamamladılar. İki tasarımcımızın eğitimleri ise halen devam ediyor. Son olarak 2020 ve 2021 yılında finale kalarak Ticaret Bakanlığımızca uygun görülen dört tasarımcımız önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek bakanlığımızın desteği ile eğitimlerine başlayacaklar. Bu gençlerimizden Ayşe Katılmış NABA Nuova Accademia Di Belle Arti’de, Berna Acar ve Buse Sözen İstituto Marangoni’de, Birce Avcu ise NABA Domus Academy Milano’da eğitim görecekler.”

Geçmiş dönemlerde dereceye giren ve yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra sektörde faaliyet göstermeye devam eden tasarımcılar, ev tekstili sektöründe ihracata katkı sağlıyorlar. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleşen projeden burs hakkı kazanan dokuz öğrenci İtalya'da eğitimlerini tamamlarken, 2 öğrencinin ise eğitimleri devam ediyor. Bu öğrencilerden Ozanhan Kayaoğlu Academy Of Arts’da eğitim görürken, Miray Alper ve Perihan Canbay, İnstituto Marangoni Milan’da, Nazlıcan Karahan, Duygu Eda Semercioğlu, Ezgi Vural ve Fatma Korkmaz İstituto Marangoni’de, Bartu Başoğlu, Can Berkay Turhan ve Zeynep Pasinli Naba Domus Academy Milano’da, Bengi Meydan ise Naba Nuova Accademia Di Belle Arti’de eğitim gördü.