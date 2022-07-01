Son Dakika

UTİB gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü

GÜNDEM 01.07.2022, 09:05
UTİB gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü

Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği’nin 2011 yılından bu yana düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, genç tasarımcıların eğitimine de katkı sağlıyor. Bugüne kadar yarışmada dereceye giren 11 tasarımcı, Ticaret Bakanlığı eğitim desteği ile dünyanın önemli tasarım akademilerinde eğitim alırken, 4 tasarımcı ise gitmek için gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmanın yolu katma değerli üretimden geçiyor. Bunun için ise tasarım şart. 2011 yılında genç tasarımcıları sektöre kazandırmak için yola çıkan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması ile 11 yıldır genç tasarımcıların geleceğine ışık tutuyor. 

Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan yarışmada dereceye girenler kariyerlerini inşaat etmelerine katkı sağlayan birçok ödül de kazanırken, Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülen finalistler ise dünyanın önemli tasarım akademilerinde iki yıl süreyle tasarım eğitimi alıyorlar. 

Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatmasının yolunun Ar-Ge, inovasyon tasarım ve markalaşmadan geçtiğini dile getiren belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu düşünceden yola çıkarak 2011 yılında Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı başlattık. Bugüne kadar iki binin üzerinde gencimiz yarışmaya başvurdu. Ticaret Bakanlığımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz yarışmada dereceye giren gençlerimizin tamamına yakını sektörde tasarım alanında faaliyet gösteriyorlar” dedi. 

15 TASARIMCI YURT DIŞINDA EĞİTİM İMKANI KAZANDI

Yarışmaya katılanları çok önemli fırsatlar beklediğini kaydeden Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz dereceye girenlere para ödülü vererek evlerine gönderen bir anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü ülkemizin katma değerli üretime, yüksek oranlarda ihracat birim fiyatlarına ihtiyacı var. Daha fazla satarak değil, daha yüksek fiyatla satarak ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için de tasarım olmazsa olmazımız. Genç tasarımcılarımızı sektöre kazandırmak için yarımaya katılan gençlerimizi yoğun bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Dereceye girenler de kariyerlerini oluşturmalarında kendilerine yardımcı olacak ödüller kazanıyorlar. Bunların en önemlisi ise yurt dışında eğitim imkanı. Bugüne kadar dereceye giren dokuz tasarımcımız yurt dışında dünyanın en önemli moda ve tasarım akademilerinde iki yıllık eğitimlerini tamamladılar. İki tasarımcımızın eğitimleri ise halen devam ediyor. Son olarak 2020 ve 2021 yılında finale kalarak Ticaret Bakanlığımızca uygun görülen dört tasarımcımız önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek bakanlığımızın desteği ile eğitimlerine başlayacaklar. Bu gençlerimizden Ayşe Katılmış NABA Nuova Accademia Di Belle Arti’de, Berna Acar ve Buse Sözen İstituto Marangoni’de, Birce Avcu ise NABA Domus Academy Milano’da eğitim görecekler.”

Geçmiş dönemlerde dereceye giren ve yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra sektörde faaliyet göstermeye devam eden tasarımcılar, ev tekstili sektöründe ihracata katkı sağlıyorlar. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleşen projeden burs hakkı kazanan dokuz öğrenci İtalya'da eğitimlerini tamamlarken, 2 öğrencinin ise eğitimleri devam ediyor. Bu öğrencilerden Ozanhan Kayaoğlu Academy Of Arts’da eğitim görürken, Miray Alper ve Perihan Canbay, İnstituto Marangoni Milan’da, Nazlıcan Karahan, Duygu Eda Semercioğlu, Ezgi Vural ve Fatma Korkmaz İstituto Marangoni’de, Bartu Başoğlu, Can Berkay Turhan ve Zeynep Pasinli Naba Domus Academy Milano’da, Bengi Meydan ise Naba Nuova Accademia Di Belle Arti’de eğitim gördü.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak 03:30
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31