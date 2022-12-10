USTAM Kocaeli Projesi'nde iş başı yaptılar

USTAM Kocaeli eğitimleri kapsamında sertifikalarını alan usta adayları iş başı yaparak çalışmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandırarak, onları istihdama hazırlayan USTAM Kocaeli Projesi’nden eğitim alan usta adayları yeni işlerinde çalışmaya başladı. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayisi A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen Gazaltı (MAG) Kaynağı eğitim programı çerçevesindeki usta adayları kursu başarıyla tamamlayarak, Otokar firmasında iş başı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı dahil eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurların bir arada bulunduğu istihdam odaklı projeden eğitim alan kursiyerler ilgi duyduğu alanda bu işi en iyi ben yaparım diyerek USTAM Kocaeli projesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşadılar.

USTAM projesinde eğitim alan usta adayı Nadir Korkmaz, “USTAM projesi sayesinde tamamen farklı malzemelerle farklı bir alanda daha önce tecrübe etmediğimiz alanlar dışında birçok şey öğrendik. Burada öğrendiklerimizle Otokar firmasında iş başı yapma fırsatımız oldu. Ustam Kocaeli projesi sayesinde yeni bir meslek edindik bu işi en iyi ben yaparım diyebilme fırsatı yakaladık” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.