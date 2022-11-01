USOP yollarda tırı Kocaeli’nde

"USOP Mobil Tanıtım ve Görünürlük Kampanyası" kapsamında "USOP Yollarda" ismi verilen mobil tanıtım tırı Kocaeli’de konuşlandı.KOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) kapsamında Mobil Tanıtım Tırı, Kocaeli’ne geldi.

"USOP Yollarda" adı verilen mobil tanıtım tırı Kocaeli’ndeki vatandaşların ulaştırma sektöründeki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacak.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJE

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi vasıtasıyla ülkemizin ve Kocaeli’nin ekonomik, toplumsal kalkınma ve Avrupa Birliğine entegrasyonunu kolaylaştırmak için hayata geçirilen Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) kapsamında oluşturduğu Mobil Tanıtım Tırı, Kocaeli’ye geldi.

Kocaeli’nde halkın ulaştırma sektöründeki güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacak Mobil Tanıtım Tırı, Anıtpark’ta konuşlandı. 6 Kasım Pazar gününe kadar Anıtpark meydanında olacak "USOP Yollarda" tırı, 7-11 Kasım’da Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda, 14-20 Kasım tarihleri arasında Gebze Kent Meydanında, 21-25 Kasım tarihleri arasında ise Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda olacak.