Üsküdar'da kentsel dönüşüm hızlanacak

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların dönüştürüldüğü kentsel dönüşüm faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Yavuztürk Mahallesi’nde geliştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atımı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleşti.

Üsküdar Belediyesi’nin 1652 ada, 4 parsel, 63 konut ve 9 dükkanı içerisinde bulunduran Yavuztürk Mahallesi, Kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreni gerçekleşti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, törendeki konuşmasında “Bugün burada hacim olarak, inşaat alanı olarak, parsel olarak büyük olmasa da çok anlamlı, çok özel bir projenin, bir kentsel dönüşüm yolculuğunun önemli bir adımını atmış oluyoruz. Bu yönüyle hepimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

Hilmi Türkmen temel atma törenindeki konuşmasında “Depremden kaçamayız ama depreme hazırlıklı binalar yapabiliriz. Depremi yok etmek mümkün değil ama hasarını, zararını, kaybını azaltmak mümkün. Üsküdar’da imarla ilgili sorun yok, kentsel dönüşüm daha çok hız kazanacak” dedi.