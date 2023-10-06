Üsküdar'da bir ecdat yadigârı daha günümüze kazandırıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde restorasyonu tamamlanan Bülbülderesi Fevziye Hatun Camii ibadete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar'da bulunan Bülbülderesi Fevziye Hatun Camii'nin açılışı, cuma namazı öncesi yapıldı. 1882 yılında yapılan ve geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanan caminin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan açılış toplu edilen dua ve kurdele kesimiyle son buldu. Fevziye Hatun Camii açılışı sonrası cuma namazı kılındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bugün 2 güzellik var, birincisi caminin ihya edilmesi ve onun kadar daha güzel olan da bu cami tescilli yapı. Üsküdar'daki tarihi sahipsiz çeşmeler, sosyal tesisler, camiler her tescilli eseri Üsküdar Belediyemiz restore ediyor. İnşallah belirli bir süre içerisinde Üsküdar'da ecdattan kalan hiçbir yapı sahipsiz olmamış olacak. Bu açıdan Hilmi Türkmen Başkanımıza ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzelliği paylaşan başta hayırseverimiz olmak üzere her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun cumanız mübarek olsun" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise açılışta yaptığı konuşmada Üsküdar’ın şanına yakışır restorasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üsküdar'ın her yeri adeta tarihi zenginliklerinden bir parça olduğunu ifade eden Başkan Türkmen, "Burası 1900'lü yıllara kadar merkez cami hasebiyle Osmanlı döneminde bayram yeri olarak da değerlendirilmiş. Halkın toplanıp hasbıhal ettiği bir alan olarak da kullanılmış. Dolayısıyla Üsküdar'ımızın şanına yakışır, geçmişine yakışır bir eseri daha birlikte inşa etmiş oluyoruz" diye konuştu.