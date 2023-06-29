Son Dakika

Üsküdar'da 50 ton kurban eti dağıtıldı

GÜNDEM 29.06.2023, 08:00
Üsküdar'da 50 ton kurban eti dağıtıldı

Üsküdar Belediyesi 2 bin 500 koyundan oluşan rekor kurban kesimiyle 50 ton kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahibi 10 binden fazla ailenin yüzünü güldürdü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar Belediyesi deprem bölgesine de özel araçlarla tonlarca kurban eti gönderdi.

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıdı. Hayırseverlerin de desteği ile 2 bin 500 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi, 50 tonu bulan kurban etini adresleri daha önceden belirlenen Üsküdar’daki 10 binden fazla aileye tek tek ulaştırdı. 

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye’deki aşevinde parçalara ayrılarak 6’şar kiloluk paketler halinde hazırlandı. Aşevinin uzman kasapları tarafından parçalara ayrılan ve paketlenen kurban etleri özel olarak temin edilen klimalı soğuk zincir mobil araçlarla gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.     

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 5 binden fazla aileye iki gün içinde 50 ton kurban etini dağıtmanın ciddi bir organizasyon gerektirdiğini söyledi.  "Bayram paylaşmak, kucaklaşmak, sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü zirveye çıkarmaktır. Kurban aynı zamanda bir ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesi. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamaya gayret gösterdik. Bu yıl 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan aldık. Bunların her biri yaklaşık 25 kilo et veriyor. 50 ton eti Üsküdar’da kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ve deprem bölgesine dağıtıyoruz.

Üsküdar’da 10 bin haneye bu etleri parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde ileteceğiz. Soğuk hava deposu olan araçlarımızla et dağıtımını yapıyoruz. Havaların sıcak olması sebebiyle kurban etlerinin soğuk zincirle hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bu yardımda hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri çoktur. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve belediyenin imkânlarıyla aldık.”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen deprem bölgesini de unutmadıklarını söyledi:

“Depremin yaşandığı andan itibaren Üsküdar Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla bölgede yardımlarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin sorumluğu olduğu İskenderun omluk üzere depremi yaşayan bölge il ve ilçelere de imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Çadır kentimizi kurduk, her gün sıcak yemek dağıttık.  Şimdi kurban bayramında da vatandaşlarımızın yanındayız. Bayram öncesi, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için bölgeye giderek onlarla bayramlaştık. Bir kez daha ihtiyaçlarını gözden geçirdik. İstanbul’da kestiğimiz kurbanlıklarımızın bir bölümünü soğuk zincire sahip araçlarla bölgeye sevk ediyoruz. Kurban etlerini kavurma şeklinde hazır halde tüketebilecekleri imkanlarla ulaştırıyoruz. Ben kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, hemşehrilerimize daha nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum." 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25