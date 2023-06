Üsküdar'da 50 ton kurban eti dağıtıldı

Üsküdar Belediyesi 2 bin 500 koyundan oluşan rekor kurban kesimiyle 50 ton kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahibi 10 binden fazla ailenin yüzünü güldürdü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Üsküdar Belediyesi deprem bölgesine de özel araçlarla tonlarca kurban eti gönderdi.

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımını gelenek haline getiren Üsküdar Belediyesi, bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıdı. Hayırseverlerin de desteği ile 2 bin 500 adet kurbanlık satın alan Üsküdar Belediyesi, 50 tonu bulan kurban etini adresleri daha önceden belirlenen Üsküdar’daki 10 binden fazla aileye tek tek ulaştırdı.

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye’deki aşevinde parçalara ayrılarak 6’şar kiloluk paketler halinde hazırlandı. Aşevinin uzman kasapları tarafından parçalara ayrılan ve paketlenen kurban etleri özel olarak temin edilen klimalı soğuk zincir mobil araçlarla gün boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 5 binden fazla aileye iki gün içinde 50 ton kurban etini dağıtmanın ciddi bir organizasyon gerektirdiğini söyledi. "Bayram paylaşmak, kucaklaşmak, sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü zirveye çıkarmaktır. Kurban aynı zamanda bir ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesi. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamaya gayret gösterdik. Bu yıl 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan aldık. Bunların her biri yaklaşık 25 kilo et veriyor. 50 ton eti Üsküdar’da kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ve deprem bölgesine dağıtıyoruz.

Üsküdar’da 10 bin haneye bu etleri parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde ileteceğiz. Soğuk hava deposu olan araçlarımızla et dağıtımını yapıyoruz. Havaların sıcak olması sebebiyle kurban etlerinin soğuk zincirle hızlı bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bu yardımda hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri çoktur. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve belediyenin imkânlarıyla aldık.”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen deprem bölgesini de unutmadıklarını söyledi:

“Depremin yaşandığı andan itibaren Üsküdar Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla bölgede yardımlarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin sorumluğu olduğu İskenderun omluk üzere depremi yaşayan bölge il ve ilçelere de imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Çadır kentimizi kurduk, her gün sıcak yemek dağıttık. Şimdi kurban bayramında da vatandaşlarımızın yanındayız. Bayram öncesi, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmeleri için bölgeye giderek onlarla bayramlaştık. Bir kez daha ihtiyaçlarını gözden geçirdik. İstanbul’da kestiğimiz kurbanlıklarımızın bir bölümünü soğuk zincire sahip araçlarla bölgeye sevk ediyoruz. Kurban etlerini kavurma şeklinde hazır halde tüketebilecekleri imkanlarla ulaştırıyoruz. Ben kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, hemşehrilerimize daha nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum."