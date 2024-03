Üsküdar'da 30 bin kişiye sıcak yemek

Üsküdar Belediyesi Ramazan ayının gelmesi ile birlikte aşevlerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Üsküdar’da bulunan yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşımız için haftanın her günü aşevlerimizdeki usta aşçılarımız tarafından özen ve titizlikle yemekler pişiriliyorİSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan aşevi çalışanları, yaşlı, kimsesiz ve evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için dev kazanlarda tonlarca bakliyat, yağ, et ve sebzeden oluşan özel menüler için yemek pişiriyor. Ekipler, pişirilen 30 bin kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine 10 ayrı noktadan ulaştırıyor.

İş dönüşü iftarını açmaya vakit bulamayanlar meydanlarda kurulan özel noktalarda iftarını açma imkanı buluyor.

Aşevinde yürütülen çalışmaları denetleyen ve hazırlıklar hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar'da ramazan ayında toplamda 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Bizim yemeklerimiz zaten çok leziz, çok lezzetli ve tatlı. Sebebine gelince bir defa pilavımızda biliyorsunuz her zaman olduğu gibi meşhur Trabzon'un yaylalarından gelen tereyağı var. Aşağı yukarı 600 kilo yağ kullanıyoruz. 3 ton pirinç, 3 ton kırmızı et, 1 ton mercimek kullanıyoruz. 500 kilo nohut kullanıyoruz. Ramazan boyunca 2 ton hurma ikram ediyoruz hemşehrilerimize. Muazzam bir iftar menüsüyle sevgili hemşehrilerimizin huzuruna çıkıyoruz. Üsküdar bir maneviyat şehri.. Tüm hemşehrilerimizin Ramazanlarını en iyi şekilde geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de Üsküdar Belediyesi olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya çalışıyoruz“ şeklinde konuştu.

Hilmi Türkmen: ‘’Öğrencilerimizi sahurda da unutmuyoruz’’

‘’İftar yemeğinin yanı sıra öğrencilerimize sahurda da yine yemek desteği veriyoruz. Biliyorsunuz Üsküdar’da 5 tane nevmekanımız var. Birçok kütüphanemiz var. Burada özellikle üniversite gençliğimiz gece yarılarına kadar ders çalışıyorlar. Onları da unutmuyoruz. Gece sahurlarını rahatça yapabilmeleri için sıcak yemeklerini eksik etmiyoruz. Çorbasıyla etli yemeği ile tatlısıyla ve ayranı suyu ile sahurlarını yapmalarını sağlıyoruz. ’’