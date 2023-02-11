Üsküdar Belediyesi aşevlerini artırıyor

İstanbul Üsküdar Belediyesi yeni destekler için çalışıyor. Arama kurtarma ve teknik ekiplerini İskenderun’a gönderen Üsküdar Belediyesi faaliyete geçirdiği mobil aşevine yenilerini ekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin bölgede yaşam hayata felce uğratması nedeniyle Üsküdar Belediyesi yardım ve desteklerini olabildiğince sürdürme kararı aldı. Dün akşam sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye olarak aldıkları kararı açıkladı.

Hilmi Türkmen duyurusunda, “ilk aşevimizi İskenderun’da açtık, sıcak yemek sunuyoruz biliyorsunuz. Yenileri de gelecek ama başka bir haberimiz daha var; Üsküdar’da her gün on binlerce insanımızı buluşturan meşhur iftar çadırlarını, sofralarımızı bu Ramazan Üsküdar’da değil, deprem bölgelerimizde kuracağız” dedi.

Üsküdar Belediyesi 23 Mart’ta girilecek Ramazan için hazırlıklarına başladı. Ramazan da beklenmeden deprem bölgesine yeni aşevlerinin kurulması için harekete geçildi. Belediye ekipleri Ramazan’a kadar bölgede organizasyonlarını tamamlayarak günde 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtabilir hale gelecek. Hazırlık aşamaları devam ederken depremzedelere ve bölgede çalışan görevlilere sıcak yemek dağıtımı artarak devam edecek.