Urla sokaklarında bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesinde Urla’nın Cadde ve sokaklarında, Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri halk sağlığını korumak ve ilçemize yakışan çevre düzenlemesini sağlamak amacıyla temizlik çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesinde Urla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı 90 personel ve 10 araçtan oluşan ekip tarafından Urla’nın cadde ve sokaklarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Urla’nın cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yapan ekipler vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşaması için hummalı bir şekilde çalıştı. Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, “Urla’mızı bayramda pırıl pırıl yapmak için kısa sürede elimizden geleni yaptık. Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile ilçemizin cadde ve sokaklarında tam bir bayram temizliği yaptık. Bayram sonrasında da halk sağlığını korumak ve ilçemize yakışan çevre düzenlemesini sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda bizlere destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay başta olmak üzere daire başkanlarımıza, birim müdürlerimize ve kıymetli personellerimize çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve keyifli bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.