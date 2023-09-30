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Urfa Kapı’da restorasyon çalışmaların sürüyor
GÜNDEM 30.09.2023, 17:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, “Surlar’da Diriliş” mottosuyla sürdürülen 6. etap çalışmalarını inceledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Diyarbakır Surları’nı gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sürdürülen 6. etap çalışmaları kapsamında ekipler, Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun esaslı onarımını yapıyor.
Genel Sekreter Çiftçi, Urfa Kapı’da süren çalışmaları inceleyerek personelden gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.
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|6
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|6
|6
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|6
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|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
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|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Liverpool
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Tottenham
|7
|15
|5. Aston Villa
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|6. Brighton
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|15
|7. West Ham United
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|13
|8. Newcastle
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|12
|9. Crystal Palace
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|11
|10. M. United
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|11. Fulham
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|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Wolves
|7
|7
|14. Brentford
|6
|6
|15. Chelsea
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|5
|16. Everton
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|17. Luton Town
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|18. Bournemouth
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|19. Burnley
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|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Mallorca
|8
|7
|15. Osasuna
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|7
|16. Deportivo Alaves
|7
|7
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2
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